В России за сутки выявили 11 754 случая заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 11 754 случая заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 18 030 579 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 13 апреля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 28 135 человек, всего выздоровевших — 17 299 263 человека.

За сутки коронавирус унес жизни 267 россиян, всего от инфекции скончались 372 512 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что в России выявили 10 910 новых случаев заболевания COVID-19. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко