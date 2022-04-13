Bloomberg: Vitol Group может полностью прекратить торговлю нефтью из России

Крупнейший в мире независимый нефтетрейдер Vitol Group к концу этого года может прекратить торговлю российской нефтью и нефтепродуктами, передает «РИА Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg.



В компании заявили, что во втором квартале этого года объемы нефти из России, обрабатываемые Vitol, сократятся значительно по мере сокращения текущих контрактных обязательств. В компании намерены прекратить торговлю российской сырой нефтью и нефтепродуктами до конца года, если не последует иных указаний.

Швейцарско-нидерландская Vitol — один из крупнейших нефтетрейдеров в мире. В сферу ее деятельности входит в том числе торговля природным газом, транспортировка и хранение углеводородов, электроэнергетика.

Фото: realnoevremya.ru

Министр энергетики России Николай Шульгинов допустил, что в ближайшее время цена нефти может колебаться в диапазоне $80—150 за баррель. Он упомянул, что некоторые иностранные игроки, по их заявлениям, пусть и не будут заниматься новыми инвестиционными проектами, продолжат реализовывать действующие инвестпроекты.

Маргарита Головатенко