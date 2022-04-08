Дерипаска заявил, что на построение успешной экономики в России может уйти до 10 лет

Российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что на построение успешной экономики в России может уйти до 10 лет. По его мнению, нужно развивать экспорт, найти новые рынки за 4-5 лет.

— Важный вопрос — закончить конфликты и иметь отправную точку, через 10 лет мы можем построить успешную экономику, как в 2007 году, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По мнению Дерипаски, нужно вернуться к рыночным отношениям и отказаться от госкапитализма.

Вчера премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российской экономике потребуется хотя бы полгода, чтобы перестроиться после введения ограничительных мер. В отношении России ввели уже свыше 6 тысяч санкций. Министр экономического развития России Максим Решетников предупреждал, что из-за западных санкций отечественную экономику ожидает «достаточно существенная встряска». Ее стране пока только предстоит пройти.



Татьяна Леухина