Роскомнадзор потребовал от Google восстановить в поисковой выдаче сайты МВД и Минобороны России

Роскомнадзор потребовал от администрации поисковой системы Google восстановить в поисковой выдаче сайты госорганов РФ и объяснить причины введения ограничений. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По данным ведомства, Google исключил из результатов поисковой выдачи для российской аудитории сайты Минобороны и МВД России.

Фото: kzn.ru

В понедельник Роскомнадзор, в соответствии с требованием Генпрокуратуры России, направил администрации «Википедии» новое требование ограничить распространение недостоверной общественно значимой информации. Как пояснили в ведомстве, на сайте «Википедии» в последнее время массово публикуются недостоверные материалы по тематике специальной военной операции на Украине и действиях Вооруженных сил России.



Татьяна Леухина