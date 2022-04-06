Казань попала в топ-3 городов по среднему объему офисных площадей

Казань оказалась на втором месте по среднему объему площадей офисов — в столице Татарстана по состоянию на март этого года она составляет 167 кв. м, а средняя стоимость — 85,4 тыс. руб./кв. м, сказано в исследовании «Avito Недвижимости».



В марте 2021 года средняя площадь офисов, предлагаемых к покупке в Казани, составляла 144 кв. м (59,3 тыс. руб./кв. м), в 2020 году — 115 кв. м по цене 51 тыс. руб./кв.м.

На первом месте по среднему объему площадей офисов расположилась Москва — 303 кв. м, на третьем месте — Самара — 143 кв. м. По России в среднем в марте размер предлагаемых к покупке офисов составил 121 кв. м, тогда как в 2021 году он был равен 111 кв. м, а в 2020-м — 116 кв. м.

Спрос на российском рынке купли-продажи офисной недвижимости в марте снизился на 13% относительно 2021-го, а количество предложений увеличилось на 11%.

В Казани спрос на покупку офисов за год снизился на 33%, предложение выросло на 1%. Средняя стоимость офисной недвижимости в регионе составила 85 492 руб./кв. м (+44% год к году).



Фото: realnoevremya.ru

Более активный вывод на рынок больших помещений обусловлен освобождением международными компаниями ряда офисных площадей и распространением удаленных форматов работы. Ряд девелоперов в настоящее время удовлетворяют новый запрос компаний на гибкие офисы и увеличивают количество квадратных метров на одного сотрудника. Другая часть организаций, напротив, полностью отказывается от крупных помещений, в результате чего количество вакансий объектов с большим метражом на рынке активно растет.

Маргарита Головатенко