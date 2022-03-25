В общественном транспорте Казани вновь наблюдаются сбои при оплате проезда банковской картой

Фото: Максим Платонов (архив)

В общественном транспорте столицы Татарстана вновь наблюдаются сбои при оплате проезда банковской картой. Об этом «Реальному времени» сообщил очевидец.

Отмечается, что некоторым пассажирам все же удается оплатить проезд данным способом. Со слов кондуктора, сбои наблюдаются по всему городскому транспорту.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, технические неполадки наблюдались и вчера с 17:30 до 21:00. За это время общественный транспорт бесплатно перевез более 30 тысяч пассажиров, у которых не было с собой наличных денег или транспортной карты. В результате перевозчики потеряли доходы на сумму свыше 900 тысяч рублей.

Диана Жиленкова