Власти Болгарии заявили, что не планируют продлевать контракт с «Газпромом»

Вице-премьер и министр финансов Болгарии Асен Василев заявил о невозможности вести переговоры с «Газпромом» о новом соглашении о поставках газа. Это связано с ситуацией на Украине.

Действующий договор Болгарии с «Газпромом» истекает 31 декабря 2022 года. Василев отметил, что у страны есть альтернативы новому соглашению, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Он напомнил, что существует возможность поставки газа по Трансбалканскому газопроводу, пропускная способность которого составляет около 20 млрд куб. м, в то время как Болгарии требуется около 3 млрд куб. м.

На этой неделе глава комитета Госдумы по международным делам, член российской делегации на переговорах с Киевом Леонид Слуцкий отмечал, что в Европе заменить российские нефть и газ какими-либо другими аналогами на 100% невозможно.

Верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее сообщал, что Евросоюз не будет запрещать импорт энергоносителей из России. При этом там считают, что на нынешнего партнера «нельзя положиться», поэтому ищут альтернативные источники поставок газа.

Татьяна Леухина