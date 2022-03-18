Лавров заявил о рекордном количестве санкций против России

Глава МИД России Сергей Лавров назвал рекордным количество санкций, введенных против России. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, в отношении РФ было введено более пяти тысяч индивидуальных санкций. Министр отметил, что это практически в два раза больше, чем количество мер, которые были введены против Китая и Ирана.

Сегодня Лавров также заявил, что санкционное давление на Россию будет продолжаться. Однако страна привыкла к этому. Он отметил, что санкции только укрепляли РФ.



Дарья Акимова