В Госдуме разработали поправки о наказании за фейки о работе госорганов РФ за рубежом

Депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия», первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета партии Андрей Турчак и глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас подготовили поправки об ответственности за ложную информацию о государственных органах РФ, сообщил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.



Он пояснил, что привлекать к ответственности предлагается за фейки «не только об армии, но и о любых государственных органах, действующих за рубежом в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

«Надеюсь, что уже сегодня комитет ГД по законодательству обсудит наши поправки. В случае положительного решения они могут быть рассмотрены Госдумой уже на следующей неделе», — добавил он.

16 марта Следком возбудил первые уголовные дела за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ. Например, одно из них заведено против блогера и предпринимательницы Вероники Белоцерковской, известной как Белоника. Ей грозит наказание — от 3 млн рублей штрафа до 10 лет колонии.

Маргарита Головатенко