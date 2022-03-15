В Лениногорске 15 человек эвакуировались из-за возгорания в многоквартирном доме

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Лениногорске 15 человек спаслись на пожаре в пятиэтажке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Инцидент произошел сегодня днем. В одной из квартир в спальной комнате на площади 3 кв.м произошел пожар. До прибытия пожарных самостоятельно вышли 15 человек.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Надев спасаемому дыхательную маску, пожарные спасли и вывели на свежий воздух взрослого мужчину из квартиры. Пострадавших нет, пожарные справились с огнем через 10 минут после вызова.



Также сегодня днем в Казани на пожаре спасли 6 человек, в том числе двоих детей. В одной из квартир загорелись вещи б/у и морозильная установка на площади 4 кв.м.



Татьяна Леухина