Жители США смогут оказывать гуманитарную поддержку ДНР и ЛНР

Фото: Максим Платонов (архив)

Жители США смогут оказывать гуманитарную поддержку Луганской и Донецкой народным республикам (ЛНР и ДНР). Такая мера будет разрешена генеральной лицензией, заявляет Минфин США.

Речь идет об экспорте сельскохозяйственных и медицинских товаров, работах по недопущению распространения COVID-19, личных денежных переводах. По данным Минфина, лицензия будет включать в себя действия, связанные с гуманитарными проектами, задачей которых является удовлетворение базовых человеческих потребностей, построение демократии и др., передает «РИА Новости».



Накануне в Минобороны РФ заявили, что на Украину доставили более 1,6 тысячи тонн гуманитарного груза, также организовано 212 гуманитарных акций. По данным ведомства, украинская сторона по-прежнему отвергает гуманитарные коридоры в сторону России.



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Диана Жиленкова