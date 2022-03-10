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В России за сутки выявили 51 231 случай заболевания коронавирусом

11:05, 10.03.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за сутки выявили 51 231 случай заболевания коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявили 51 231 случай заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 17 191 300 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 10 марта, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 148 634 человека, всего выздоровевших — 15 043 717 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 665 россиян, всего от инфекции скончались 358 911 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось о 58 675 новых случаях заболевания коронавирусом в России. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

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