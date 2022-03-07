Цифровую платформу рынка газомоторного топлива в Татарстане могут запустить до конца года

Фото: Максим Платонов (архив)

Татарстан продолжает работать над созданием единой цифровой платформы рынка газомоторного топлива. Ее должны запустить в максимально короткие сроки. Скорее всего, это произойдет в 2022 году, сообщил министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов.



О создании платформы сообщал в октябре на пленарном заседании Петербургского международного газового форума президент Татарстана Рустам Минниханов. В настоящий момент она тестируется, информирует ТАСС.

Минниханов сообщал, что благодаря переходу на цифровой формат можно будет объединить участников рынка, упростить процедуру регистрации переоборудованного транспорта и обеспечить безопасность эксплуатации газомоторной техники.

Каримов сообщил, что в Татарстане до конца 2022 года на газомоторное топливо переведут 1,5 тысячи транспортных средств. В регионе на газ переведено более 11 тысяч транспортных средств. В планах на каждый год — наращивание показателей.

Маргарита Головатенко