Столтенберг: НАТО считает, что самолеты и войска альянса не должны находиться на Украине

Самолеты и войска НАТО не должны находиться на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

На заседании альянса упоминался вопрос о введении бесполетной зоны над Украиной. Столтенберг подчеркнул: НАТО несет ответственность за то, чтобы конфликт на Украине не вышел за пределы Украины. Альянс не ищет войны с Россией.

Также НАТО будет поддерживать открытыми каналы военной связи с Россией, чтобы избегать инцидентов, передает ТАСС.

— Мы призываем президента Путина остановить эту войну немедленно, вывести все войска с Украины без условий и прибегнуть к настоящей дипломатии, — сказал Столтенберг.

Генсек НАТО предположил, что ситуация на Украине ухудшится в последние дни, будет больше погибших и пострадавших.

Ранее президент США Джо Байден заявил о готовности «защищать каждый дюйм территории» НАТО, но отметил, что воевать на Украине американцы не будут. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подчеркивал, что ни один из членов НАТО не рассматривает возможности конфликта с Россией. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в среду заявил, что Германия и НАТО не планируют военного вмешательства в связи с событиями на Украине.



Татьяна Леухина