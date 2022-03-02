Татарстанцев предупредили о тумане 3 марта
В четверг, 3 марта, в Татарстане ожидается туман. Об этом жителей республики предупредили в Гидрометцентре РТ.
По прогнозу синоптиков, завтра в республике туман ожидается ночью и утром. Он будет наблюдаться в том числе и в Казани.
Напомним, что существенное ухудшение погоды в Татарстане прогнозируется на выходные. По данным Гидрометцентра РТ, в субботу, 5 марта, ожидается снег, в том числе мокрый, местами метели и сильный ветер. Ночные температуры составят -3... -8°С. Днем ожидается от 0 до -5 градусов.
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