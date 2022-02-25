Лавров: Москва не могла остаться безучастной к просьбе ДНР и ЛНР об оказании военной помощи

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не могла остаться безучастной к просьбам Донецкой и Луганской народных республик об оказании военной помощи по защите от агрессора. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам главы МИД, Запад последовательно выгораживал преступления киевского режима. Он добавил, что западные страны продолжают игнорировать факты геноцида в Донбассе, сообщает ТАСС.

Также он рассказал, что к сессии по правам человека в ООН Россия готовит специальную фотовыставку, посвященную Донбассу.

Фото: commons.wikimedia.org

Накануне Лавров заявил, что Россия всегда будет готова к диалогу, который вернет всех к справедливости и принципам Устава ООН. Он выразил надежду на возвращение к международному праву и международным обязательствам.

Дарья Акимова