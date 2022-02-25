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Минздрав: в России нормализуется ситуация с COVID-19

10:50, 25.02.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Минздрав: в России нормализуется ситуация с COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России последние несколько дней наблюдается нормализация ситуации с COVID-19. Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко.

Несколько недель назад в стране был существенный подъем заболеваемости. Из-за этого нагрузка на амбулаторное звено здравоохранения оказалась беспрецедентной, пишет «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 132 998 случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших достигло 15 928 568. В Татарстане выявили 2 643 случая заражения COVID-19 за сутки. За весь период пандемии в республике подтвердилось 106 067 случаев COVID-19.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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