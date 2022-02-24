Зеленский: «Не Украина избрала путь войны. Но Украина предлагает вернуться на путь к миру»

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым обращением. В нем он заявил, что его страна готова урегулировать ситуацию.

— Не Украина избрала путь войны. Но Украина предлагает вернуться на путь к миру, — говорится в обращении Зеленского.

Сегодня президент РФ Владимир Путин сообщил о принятии решения о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе, поскольку «обстоятельства требуют от России решительных действий».



— Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации, — заявил Путин в обращении в ночь на четверг.



Позже Зеленский обратился к Западу с просьбой о создании коалиции против президента России:



— Призываем немедленно остановить Путина, войну против Украины и всего мира! Создание антипутинской коалиции. Немедленные санкции, защита и финансовая поддержка Украины! Закройте воздушное пространство! Мир должен принудить Россию к миру, — написал Зеленский в Twitter.



Затем он сообщил, что Украина разрывает дипломатические отношения с Россией:



— Украина защищается и не отдаст свою свободу. Для нас независимость и право жить на своей земле — это самая высокая ценность, — заявил Зеленский.



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