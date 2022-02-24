Зеленский: «Не Украина избрала путь войны. Но Украина предлагает вернуться на путь к миру»
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым обращением. В нем он заявил, что его страна готова урегулировать ситуацию.
— Не Украина избрала путь войны. Но Украина предлагает вернуться на путь к миру, — говорится в обращении Зеленского.
Сегодня президент РФ Владимир Путин сообщил о принятии решения о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе, поскольку «обстоятельства требуют от России решительных действий».
— Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации, — заявил Путин в обращении в ночь на четверг.
Позже Зеленский обратился к Западу с просьбой о создании коалиции против президента России:
— Призываем немедленно остановить Путина, войну против Украины и всего мира! Создание антипутинской коалиции. Немедленные санкции, защита и финансовая поддержка Украины! Закройте воздушное пространство! Мир должен принудить Россию к миру, — написал Зеленский в Twitter.
Затем он сообщил, что Украина разрывает дипломатические отношения с Россией:
— Украина защищается и не отдаст свою свободу. Для нас независимость и право жить на своей земле — это самая высокая ценность, — заявил Зеленский.
«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в материале и новостной ленте интернет-газеты.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым