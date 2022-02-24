Борис Джонсон созвал экстренный саммит НАТО из-за ситуации на Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал к немедленной встрече лидеров всех стран НАТО из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Утром у Джонсона было запланировано экстренное заседание, на котором должны были обсуждаться санкции против России из-за спецоперации в Донбассе. Кроме того, палата общин британского парламента объявила, что премьер-министр выступит с заявлением по Украине в 17.00 по лондонскому времени, или 20.00 по мск.

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Сегодня утром президент России Владимир Путин заявил о принятии решения о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. Позже президент США Джо Байден выступил с заявлением в связи с объявлением специальной военной операции РФ в Донбассе. Он заявил, что Америка и ее союзники ответят России единым и решительным образом.



Дарья Акимова