Володин заявил, что цель миротворческой операции в Донбассе — защитить людей, проживающих на Украине

Депутаты Госдумы поддерживают решение президента Владимира Путина о проведении специальной военной миротворческой операции в Донбассе. Ее цель — защитить людей, проживающих на Украине, об этом написал в telegram-канале председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Он отметил, что решать вопросы своей безопасности нельзя за счет безопасности других. «США, расширяя НАТО на восток, перечеркнули договоренности и соглашения предыдущих лет. Все наши опасения подтвердились после заявлений Зеленского о желании обладать ядерным потенциалом», — пишет Володин.



Демилитаризация Украины — единственный оставшийся путь, который может предотвратить войну в Европе. По словам председателя Госдумы, это «единственная возможность остановить бойню и гуманитарную катастрофу».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Отдельно Володин обратился к украинскому народу, заявив, что действия России направлены на защиту мира. Он попросил население не ввязываться и не участвовать ни в каких мобилизациях, предложенных киевскими властями: «Они не самостоятельны, все приказы дает Вашингтон и Брюссель. Мирным гражданам спецоперация ничем не грозит. Мы один народ. Вспомните о нашей общей истории. У нас общие победы. Одна культура, одна вера».

Также он предложил украинцам обратиться к близким, служащим в ВСУ, с просьбой сложить оружие. Также Володин призвал депутатов Верховной рады проявить «благоразумие, волю».



«Народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. Помощи от нашей страны ждут граждане Украины — ваши избиратели. Необходимо принимать решение, как дальше будем жить. Сейчас для вас время выбора», — говорится в посте.

Минобороны РФ заявило, что народные милиции Донецкой и Луганской народных республик при огневой поддержке российских военных перешли в контрнаступление. Военная операция в Донбассе началась рано утром. Российское военное ведомство отчиталось утром о том, что средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины подавлены, военная инфраструктура авиационных баз выведена из строя.



Татьяна Леухина