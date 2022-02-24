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ЛНР и ДНР при поддержке российских военных перешли в контрнаступление

12:39, 24.02.2022 Сюжет:  Военная операция в Донбассе: только проверенная информация 1
ЛНР и ДНР при поддержке российских военных перешли в контрнаступление
Фото: wikimedia.org

Народные милиции Донецкой и Луганской народных республик при огневой поддержке российских военных перешли в контрнаступление. Об этом заявили в Минобороны РФ.

ВС РФ по решению президента РФ Владимира Путина приступили к специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР. Они прорвали передний край обороны ВСУ, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Народная милиция Луганской народной республики заявила, что впервые с февраля 2015 года украинские военные применили реактивную артиллерию. Также ВСУ открыли огонь из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» по району населенного пункта Логвиново. Выпущено 80 ракет.

Сегодня утром, 24 февраля, президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. «Реальное время» следит за развитием событий. Все последние новости о происходящем на Украине — в сюжете интернет-газеты.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть

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комментарии

  • Анонимно 12:58
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