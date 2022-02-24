ЛНР и ДНР при поддержке российских военных перешли в контрнаступление

Народные милиции Донецкой и Луганской народных республик при огневой поддержке российских военных перешли в контрнаступление. Об этом заявили в Минобороны РФ.

ВС РФ по решению президента РФ Владимира Путина приступили к специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР. Они прорвали передний край обороны ВСУ, передает «РИА Новости».



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Народная милиция Луганской народной республики заявила, что впервые с февраля 2015 года украинские военные применили реактивную артиллерию. Также ВСУ открыли огонь из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» по району населенного пункта Логвиново. Выпущено 80 ракет.

Сегодня утром, 24 февраля, президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. «Реальное время» следит за развитием событий. Все последние новости о происходящем на Украине — в сюжете интернет-газеты.

Татьяна Леухина