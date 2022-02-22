Михаил Карисалов рассказал о новых вызовах на рынке труда Татарстана

Глава совета директоров Нижнекамскнефтехима и генеральный директор Сибура Михаил Карисалов во время выступления на коллегии Министерства промышленности и торговли Татарстана рассказал о новых реалиях и вызовах на рынке труда.

По словам топ-менеджера, сейчас в нефтехимии разворачивается настоящая «борьба за таланты». Кроме того, он также отметил, что успех любого предприятия сегодня строится именно на кадрах и их уровне квалификации.

«Успех любого производства, вне зависимости от его масштабов, основывается на людях. В целом задача — построение организации, которая была бы самым лучшим работодателем, самым привлекательным. Но мы понимаем, что только количественным подходом этого вопроса не решить. Сегодня есть технические возможности для высокой автоматизации производственных процессов. Неизбежно на передний план выходят не количественные, а качественные показатели подготовки специалистов. Идет борьба за таланты», — отметил Карисалов.

Кроме того во время мероприятия представители Сибура также рассказали о новых наработках в сфере профподготовки. В частности, генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Фарид Минигулов рассказал о новом подходе к развитию кадров в Татарстане с приходом Сибура.

«Внутренняя ротация у Сибура очень сильно развита. Мы уже в эти процессы вовлекаемся, и это погружение станет еще глубже. Это и обмен специалистами, и инженерными кадрами, и по другим направлениям. В Сибуре очень много всевозможных внутренних программ по обучению, по переподготовке. Где это необходимо, для обучения нанимаются специализированные организации. Где достаточно своих ресурсов — активно действуют своими силами. Вообще, система подготовки кадров, система резервирования кадров, система повышения квалификации в Сибуре, я считаю, на очень хорошем уровне находится», — рассказал Минигулов.

Стоит также отметить, что помимо внедрения собственной программы подготовки кадров, на новых предприятиях Сибура проходит реализация и других интеграционных бизнес-процессов. Так, например, Михаил Карисалов, который отвечает за текущее управление всей компании, также управляет рядом программ повышения производительности и ускоренного инвестиционного развития на Нижнекамскнефтехиме и Казаньоргсинтезе. Все эти процессы проводятся в рамках продолжающейся взаимной интеграции и развития совместных активов, которую также и в 2022 году продолжает курировать Карисалов.