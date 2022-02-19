В России выявили 179 147 новых случаев COVID-19
За последние сутки в России выявили 179 147 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализировано 15 062 человека. За все время пандемии инфекцию подхватили 15 199 720 жителей страны.
Всего выздоровело 12 217 942 человека. Коронавирус унес жизни еще 798 заболевших. Всего от COVID-19 скончались 344 755 россиян.
За сутки проведено 682 тысячи тестов на коронавирус. Всего проведено более 272,4 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19.
Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым