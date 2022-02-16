В Казани задержали мужчину со свертком наркотических веществ

Фото: Максим Платонов

Ночью 12 февраля в Ново-Савиновском районе Казани полицейские задержали 22-летнего местного жителя, у которого был сверток с неизвестным веществом. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Установлено, что подозреваемый успел оборудовать тайники, в которых хранились еще 40 свертков. Они были изъяты и направлены на экспертизу, которая установила, что представленное вещество является синтетическим наркотиком мефедроном общим весом 38,15 г.

Также сотрудниками МВД был проведен обыск по месту жительства, в ходе которого была обнаружена картонная коробка с частицами порошкообразного вещества белого цвета и полиэтиленовый пакет с аналогичным содержимым.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов… в крупном размере».

На данный момент мужчине назначено административное наказание в виде ареста на 4 суток за нарушение норм ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».

Фото: Максим Платонов

Вчера полицейские Бугульмы пресекли попытку передачи наркотических средств в ходе досмотра продуктовой передачи для одного из подозреваемых. В результате они нашли фольгированный сверток с растительным веществом внутри. Задержанная объяснила, что обнаруженное вещество является наркотиком, приобретенным через интернет.

Максим Кокунин