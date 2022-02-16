В Казани задержали мужчину со свертком наркотических веществ
Ночью 12 февраля в Ново-Савиновском районе Казани полицейские задержали 22-летнего местного жителя, у которого был сверток с неизвестным веществом. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.
Установлено, что подозреваемый успел оборудовать тайники, в которых хранились еще 40 свертков. Они были изъяты и направлены на экспертизу, которая установила, что представленное вещество является синтетическим наркотиком мефедроном общим весом 38,15 г.
Также сотрудниками МВД был проведен обыск по месту жительства, в ходе которого была обнаружена картонная коробка с частицами порошкообразного вещества белого цвета и полиэтиленовый пакет с аналогичным содержимым.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов… в крупном размере».
На данный момент мужчине назначено административное наказание в виде ареста на 4 суток за нарушение норм ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».
Вчера полицейские Бугульмы пресекли попытку передачи наркотических средств в ходе досмотра продуктовой передачи для одного из подозреваемых. В результате они нашли фольгированный сверток с растительным веществом внутри. Задержанная объяснила, что обнаруженное вещество является наркотиком, приобретенным через интернет.
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