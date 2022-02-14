«Нефтехимик» проиграл «Локомотиву» во втором матче «Турнира на паузе»
«Локомотив» победил «Нефтехимик» во втором матче «Турнира на паузе» в Казани, в котором принимают участие четыре клуба КХЛ.
Встреча завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).
5 февраля КХЛ объявила о досрочном завершении регулярного чемпионата. Пары плей-офф были определены по проценту набранных очков. Матчи плей-офф начнутся с 1 марта.
Вчера «Нефтехимик» в первой встрече товарищеского турнира «Турнир на паузе» одержал волевую победу над «Северсталью». Нижнекамцы проигрывали череповчанам 0:4 после первого периода. Шайбы забросили Корбит, Алексеев, Рооба и Колмыков.
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