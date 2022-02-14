В России выявили 180 456 новых случаев COVID-19
В России за минувшие сутки выявили 180 456 случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших достигло 11 416 315 человек.
Выздоровели за сутки 97 185 пациентов, всего — 11 333 044 человека. Умерли 683 пациента с COVID-19 за сутки, с начала пандемии — 340 931. За сутки госпитализировали 10 451 человека.
Последние актуальные новости о пандемии COVID-19 в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым