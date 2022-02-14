В России выявили 180 456 новых случаев COVID-19

В России за минувшие сутки выявили 180 456 случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших достигло 11 416 315 человек.



Выздоровели за сутки 97 185 пациентов, всего — 11 333 044 человека. Умерли 683 пациента с COVID-19 за сутки, с начала пандемии — 340 931. За сутки госпитализировали 10 451 человека.

Фото: mos.ru

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Татьяна Леухина