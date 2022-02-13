На отлов и содержание бездомных собак в Елабужском районе потратят более 1 млн рублей

В Елабужском районе на заключение муниципального контракта на оказание услуг по отлову и содержанию собак, не имеющих владельцев потратят более 1 млн рублей, такой тендер есть на сайте госзакупок.

Подрядчик должен отлавливать животных без владельцев, перевозить их, проводить лечебно-профилактические мероприятия, содержать, стерилизовать или кастрировать. Предусмотрено умерщвление в случае тяжелых неизлечимых заболеваний, несовместимых с жизнью.

Средства выделяются из бюджета района. Сроки оказания услуг — с даты заключения контракта и до 31 декабря текущего года. Подать заявку можно до 21 февраля. Поставщика определят 24 февраля.

Фото: realnoevremya.ru / Василий Иванов

В Нижнекамском районе на оказание услуг по отлову животных без владельцев в 2022 году потратят 7,75 млн рублей. В стоимость заложены услуги по отлову, транспортировке и содержанию животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности. Так власти района планируют регулировать численность таких животных на улицах НМР и административного центра.

Маргарита Головатенко