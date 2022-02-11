В США предупредили производителей чипов о возможных перебоях поставок из России

Белый дом предупредил производителей микрочипов о возможных перебоях с поставками комплектующих из России в случае введения ответных мер на санкции США из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным издания, такие опасения вызваны опубликованным 1 февраля исследованием группы Techcet. В нем указывается, что многие американские производители микрочипов зависят от материалов из России, таких как неон и палладий. Так, 35% палладия в США поступают из РФ, а больше 90% неона — с Украины, куда его привозят из России для очистки.

Также член Совета национальной безопасности США Питер Харрелл и его коллеги, узнав от представителей отрасли, в какой зависимости находится отрасль от российских поставок, призвали найти альтернативу такому импорту.

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На днях стало известно, что компании-производители смартфонов Apple, Samsung, Xiaomi и Realme рискуют лишиться $10 млрд в случае запрета Минторга США на экспорт в Россию потребительских товаров, содержащих американские детали. Половина этой суммы придется на Apple.



Дарья Акимова