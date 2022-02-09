Артем Хохорин об IT-аферах: «Мы не смогли достучаться до граждан и сбить волну»

Лишь за первые три недели января 2022 года татарстанцы обогатили IT-мошенников на 100 миллионов рублей. «Несмотря на размещение почти 7 тысяч профилактических и предупредительных материалов в прессе и сети Интернет, мы не смогли достучаться до граждан и сбить волну мошенничеств», — признал сегодня на итоговой коллегии глава МВД по РТ, генерал-лейтенант полиции Артем Хохорин.



Министр отметил почти трехкратный рост краж со счетов и афер в сфере информационно-телекоммуникационных технологий за последние пять лет. И добавил — их раскрываемость в республике и в целом по стране не превышает 25 процентов.

Тем не менее в 2021-м полицейскими Татарстана задержано 1079 подозреваемых в совершении 1685 таких преступлений, с начала года задержаны 200 человек по 563 эпизодам.