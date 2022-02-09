RT DE Productions обратилась в суд Берлина для отмены запрета вещания RT DE в Германии

Фото: Максим Платонов (архив)

Компания RT DE Productions обратилась в Административный суд Берлина, чтобы отменить запрет вещания канала RT DE в Германии. Ранее такой вердикт вынес немецкий регулятор MABB.

Как заявили в компании, в MABB уверены, что RT DE Productions отвечает за вещание телеканала RT DE. Однако немецкий регулятор не учитывает тот факт, что на самом деле вещание RT DE осуществляет московская АНО «ТВ-Новости».

Фото: pixabay.com

В RT DE Productions отметили, что компания оказывает услуги АНО «ТВ-Новости» только в качестве производителя контента, передает RT.

В ответ на запрет вещания телеканала RT DE в Германии Россия закрыла московское бюро Deutsche Welle (DW). Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала DW пропагандистской машиной НАТО.

Диана Жиленкова