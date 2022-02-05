Руководителем исполкома Актанышского района вновь стал Рустам Ильясов

В Актанышском муниципальном районе Татарстана назначили нового руководителя исполкома. Им стал Рустам Ильясов. Его кандидатура была избрана в результате открытых выборов на заседании совета района.

Ильясов уже занимал данный пост в 2016 году, однако в 2017 году стал заместителем руководителя исполкома Муслюмовского района.

Он родился в 1984 году в Набережных Челнах. Окончил Казанский государственный институт социально-гуманитарного образования. С 2003 года работал экономистом в центральной районной больнице Муслюмовского района, а с 2014 года — главой отдела продаж в Муслюмовской жилищно-коммунальной организации.

Недавно в Менделеевске назначили помощника главы района по противодействию коррупции. Им стал Рустем Сабитов. Ранее он работал в управлении образования, а затем — на должности управляющего делами исполкома в Менделеевске.

Диана Жиленкова