Роскомнадзор может ввести ограничения против YouTube из-за блокировки каналов российских СМИ

Роскомнадзор (РКН) может применить экономические ограничения в отношении видеохостина YouTube из-за блокировки каналов российских СМИ. В том числе речь идет об ограничении работы RT DE — RT auf Sendung в первый же день запуска.

Так, подразумеваются меры экономического характера, предусмотренные законом «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории РФ». Законом предусмотрены запрет на размещение рекламы, поисковая выдача и др., сообщают «Известия».



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Недавно разгорелся конфликт из-за запрета вещания телеканала RT DE в Германии. Такое решение принял немецкий медиарегулятор MABB. В ответ на это РФ прекратила работу московского бюро немецкой телекомпании Deutsche Welle (DW).

Накануне ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она напомнила, что канал RT DE был лицензирован в Сербии. Также его вещание возможно на территории 33 стран Европы, включая Германию.

Диана Жиленкова