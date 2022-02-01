В Татарстане открыли движение по трассе М-5

В Татарстане возобновили движение по трассе М-5. Об этом сообщает ФКУ «Упрдор «Приуралье».

Ограничение для автобусов, такси и грузового транспорта на участке с 1205-го (н.п. Северное) по 1281-й (н.п. Октябрьский, граница Республик Татарстан и Башкортостан) км федеральной автодороги М-5 «Урал» сняли в 14.00.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Движение по автодороге ограничили в связи с неблагоприятными погодными условиями: сильный ветер, низовая метель, снегопад, ограничение видимости. На трассу вышла спецтехника для расчистки дороги.

Сегодня синоптики Гидрометцентра Татарстана предупредили жителей республики о метели с ухудшением видимости до 1—2 км, сильном ветре порывами до 15 м/с ночью 2 февраля.

Татьяна Леухина