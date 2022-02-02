Минстрой не станет регулировать минимальную площадь строящихся квартир в России

Замглавы Минстроя России Никита Стасишин заявил, что ведомство не намерено вводить нормативы по регулированию минимальной площади квартир в новостройках. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам чиновника, средняя площадь новых квартир в последнее время постоянно уменьшается. Связано это с тем, что застройщики таким образом стараются сохранить стоимость жилья в условиях дорожающего квадратного метра.

Стасишин сказал, что вмешиваться в бизнес застройщиков ведомство не планирует. Однако он попросил их быть более внимательными. На его взгляд, инвестиционной себестоимости застройщиков хватает, чтобы переделывать проекты.

Фото: realnoevremya.ru

Дальнейшее уменьшение площади квартир в 2022 году спрогнозировала руководитель агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова, говоря о положении дел на рынке жилой недвижимости Татарстана. Помимо этого, ожидается появление большего количества проектов с отделкой и новых коттеджных поселков различного уровня бюджета, а также улучшение активности на рынке загородного жилья.

Дарья Акимова