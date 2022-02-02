На разработку проекта по строительству системы водоснабжения на татарстанских объектах выделят 56 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Главинвестстрой Татарстана объявил тендер на разработку проектов планировки и межевания территорий, предусматривающих размещение линейных объектов на территории РТ. Начальная цена договора — 56 млн рублей. Источником финансирования выступает бюджет республики.

Речь идет о строительстве системы водоснабжения, водоотведения и газоснабжения территорий, прилегающих к трассе Казань — Зеленодольск («Большой Зеленодольск»)». Также работы нужно произвести в рамках строительства сетей хозяйственно-бытовой канализации в деревне Куюки Богородского сельского поселения Пестречинского района и др. Оказать услугу необходимо в течение четырех месяцев с момента заключения контракта.

Заявки на участие принимаются до 8 февраля. Подрядчика определят 10 февраля.

Недавно стало известно, что в Кукморском и Лаишевском районах РТ построят системы водоснабжения за 70,3 млн рублей. Оказать услугу необходимо до 1 декабря 2022 года.

Диана Жиленкова