В Кукморском и Лаишевском районах Татарстана построят системы водоснабжения за 70,3 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В Кукморском и Лаишевском районах Татарстана на строительство систем водоснабжения выделят 70,3 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Подрядчику понадобится выполнить работы по строительству водонапорных сооружений и прилегающих к ним инженерных сетей в селе Олуяз, сетей водоснабжения в деревне Балыклы Кукморского район и системы водоснабжения жилых домов, расположенных в восточной части Лаишево. В Лаишево нужно будет провести земляные работы, установить трубопровод, запорную арматуру и колодец, то же предстоит сделать в селе Олуяз и деревне Балыклы.

Заказчиком выступает ГКУ «Главное управление инженерных сетей РТ», источником финансирования — бюджеты России и Татарстана. Заявки можно подавать до 7 февраля 2022 года. Сроки исполнения установлены с момента заключения контракта и до 1 декабря 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru

В Нурлате планируется построить систему водоснабжения с водозаборным узлом. Заказчиком также является ГКУ «Главное управление инженерных сетей РТ». На эти цели выделят 949 млн рублей.



Дарья Акимова