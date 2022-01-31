31 января жители Нижнекамска почтут память бойцов 80-го лыжного батальона

Фото: пресс-служба Нижнекамского района

31 января на кладбище Нижнекамска пройдет митинг памяти бойцов 80-го отдельного лыжного батальона, останки которых были захоронены в братской могиле в городе в год 75-летия Победы. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Именно в этот день в 1942 году произошел бой под Великими Луками около деревни Липенка в Псковской области. В основном, участниками батальона были восемнадцатилетние уроженцы Поволжья, самому старшему воину исполнилось 36 лет. Сформирован он был в Казани 11 декабря 1941 года. Погибших захоронили местные жители после того, как из деревни ушли немцы.

Тот бой продолжался день и часть ночи. Лыжники перерезали стратегически важную дорогу, и немцы бросили на батальон свои силы. Из-за сильных морозов, пока бойцы добирались до места, 400 из них погибли из-за холода, перебоев с питанием и стычек с фашистами. Оставшиеся 150 человек в течение целого дня сдерживали натиск врагов.

Уже в наше время их останки в ходе экспедиции обнаружил нижнекамский отряд «Поиск», и эксперты с помощью ДНК-тестов установили имена погибших и разыскали родственников.

В это воскресенье в Нижнекамске проходил открытый Кубок по лыжным гонкам памяти 80-го отдельного лыжного батальона. Участие в нем могли принять все желающие.

Дарья Акимова