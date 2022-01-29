В Нижнекамске в воскресенье пройдет Кубок по лыжным гонкам памяти 80-го лыжного батальона

Фото: пресс-служба администрации Нижнекамского района

В это воскресенье в Нижнекамске состоится открытый Кубок по лыжным гонкам памяти 80-го отдельного лыжного батальона. Об этом сообщается на официальном сайте Нижнекамского района.

Соревнования пройдут в лесном массиве возле спортивного комплекса «Батыр». Для каждой категории участников предусмотрены соответствующие дистанции, для женщин — три километра, для мужчин — пять километров. Сбор участников запланирован на 10.45, начало соревнований — на 11.20.

Победителей наградят кубками, а призеров всех возрастных групп — медалями и дипломами. В этом году впервые появилась категория для пожилых участников — от 70 лет и старше.

Фото: Максим Платонов

12 февраля 2022 года состоятся республиканские массовые соревнования «Лыжня Татарстана — 2022». Такое распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. Согласно документу, Министерству спорта РТ в том числе поручено организовать работу по подготовке и проведению 12 февраля в Казани XL открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» с массовым привлечением к участию в ней разновозрастных слоев населения.

Дарья Акимова