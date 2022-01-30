Представители Японии и США провели переговоры после ракетных испытаний КНДР

Директор департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси и спецпредставитель США по КНДР Сон Ким в воскресенье провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили запуск ракеты, осуществленный КНДР.



Согласно данным Токио, 30 января одна баллистическая ракета КНДР упала вне исключительной экономической зоны Японии в Японском море. В связи с этим Япония направила КНДР протест. Сведений о возникновении ущерба из-за произошедшего не поступало.

Фото: realnoevremya.ru

Максимальная высота полета ракеты составила около 2 тысяч км, она пролетела расстояние примерно 800 км. С начала года это седьмой запуск ракеты КНДР.

Маргарита Головатенко