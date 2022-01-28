В Уфе на мальчика напала стая бездомных собак — CК начал проверку

В столице соседней с Татарстаном Башкирии — Уфе на школьника напала стая бродячих собак. Об этом сообщает RT.

Инцидент произошел на улице Айской. Его зафиксировали камеры видеонаблюдения, расположенные во дворе. Стая собак погналась за шедшим по улице мальчиком. Его спас дворник, которому удалось отогнать животных. Школьник отделался испугом.

Следственный комитет РФ по Башкортостану начал проверку по этому делу.

Фото: surb.sledcom.ru

На прошлой неделе председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил расследовать дело о гибели 7-летней девочки, на которую напали собаки в Забайкальском крае. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Также он поручил подготовить предложения по изменению законодательства из-за случаев нападения бродячих собак на людей. Затем председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал ввести ответственность для чиновников за нападения бездомных собак.



Дарья Акимова