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В мире число заразившихся COVID-19 превысило 360 миллионов

21:59, 27.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В мире число заразившихся COVID-19 превысило 360 миллионов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 360 млн. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

От инфекции умерли 5,62 млн человек. Максимум за все время пандемии COVID-19 зарегистрировали 26 января — тогда в течение 24 часов выявили 3 962 990 случаев инфицирования, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За минувшие сутки в России был побит рекорд по выявленным случаям COVID-19 за сутки: зарегистрировано 88 816 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 11 404 617 человек. Аналогичная ситуация и в Татарстане: в республике выявили 378 новых случаев заражения COVID-19. Всего на 27 января в регионе зарегистрировали 46 618 случаев COVID-19.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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