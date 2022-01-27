В мире число заразившихся COVID-19 превысило 360 миллионов

Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 360 млн. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

От инфекции умерли 5,62 млн человек. Максимум за все время пандемии COVID-19 зарегистрировали 26 января — тогда в течение 24 часов выявили 3 962 990 случаев инфицирования, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За минувшие сутки в России был побит рекорд по выявленным случаям COVID-19 за сутки: зарегистрировано 88 816 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 11 404 617 человек. Аналогичная ситуация и в Татарстане: в республике выявили 378 новых случаев заражения COVID-19. Всего на 27 января в регионе зарегистрировали 46 618 случаев COVID-19.



Татьяна Леухина