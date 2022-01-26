В Казани в январе 2022 года вырос спрос на ноутбуки в 3,6 раза

Казань стала одним из городов, где был зафиксирован наибольший спрос на покупку ноутбуков в январе 2022 года. Такими данными поделились аналитики «AliExpress Россия».

Кроме столицы Татарстана, подобная тенденция замечена в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Воронеже, Уфе, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Перми. По данным экспертов, спрос на эти товары вырос в 3,6 раза в сравнении с апрелем 2020 года, когда был введен карантин из-за коронавируса. Они считают, что это связано с новой волной пандемии из-за штамма «омикрон».

Также отмечается, что в январе вырос спрос на планшеты от российских продавцов в 5,3 раза. Как правило, выбираются модели, на которых удобно печатать и отправлять сообщения.

Фото: kzn.ru

Ноутбуки жители Казани активно закупали на AliExpress во время распродажи «11.11» в ноябре 2021 года. Кроме них, казанцев интересовали мобильные телефоны, техника для уборки дома, портативная аудио- и видеотехника, домашняя аудио- и видеотехника. А также, помимо техники, спросом пользовались ювелирные украшения, аксессуары для мобильных телефонов, товары для рукоделия, товары для праздников, женское белье.

Дарья Акимова