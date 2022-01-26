В Татарстане перед судом предстанут экс-руководитель и бывший главный геолог за коммерческий подкуп

Следственные органы СК РФ по Татарстану завершили расследование уголовного дела в отношении 30-летнего бывшего руководителя проекта ООО «Октябрьское УБР» и 36-летнего бывшего главного геолога ООО «СНК». Они обвиняются в коммерческом подкупе (ст. 204 УК РФ) и посредничестве в коммерческом подкупе (ст. 204.1 УК РФ).



По версии следствия, в 2020 году ООО «СНК» заключило договор на строительство нефтегазовых скважин на своих месторождениях с подрядчиком «Октябрьское УБР». Последний привлек к освоению скважин субподрядную организацию. В 2020—2021 годах обвиняемые получили от руководителя субподрядной организации за приемку выполненных работ более 6 млн рублей. При этом в случае отказа они грозили несвоевременной оплатой оказанных услуг и прекращением сотрудничества.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Противоправную деятельность пресекли в апреле 2021 года, после того как один из них получил от представителя фирмы незаконное денежное вознаграждение в размере 600 тысяч рублей.

Причастность к совершению преступления мужчины не признали. Суд по ходатайству следователя в отношении обвиняемых избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РТ.

Татьяна Леухина