В Закамье предлагается создать техникум по подготовке IT-специалистов

Фото: Максим Платонов (архив)

Второй в Татарстане техникум по подготовке IT-специалистов может быть открыт в Закамье. С таким предложением сегодня выступил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на коллегии Минцифры республики.

По его словам, среднетехническое учебное заведение может быть создано по образцу Казанского техникума информационных технологий и связи, выпускники которого востребованы на рынке труда и занимают призовые места на международных первенствах WorkSkills.

Учреждение нового техникума поможет закрыть дефицит в цифровых кадрах, считает Хадиуллин. В настоящее время в Татарстане выпускается 18 тысяч IT-специалистов в год, сообщил он.

Фото: Максим Платонов

Напомним, в марте 2021-го вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что в России дефицит IТ-специалистов по разным оценкам составляет от 700 тысяч до 1 млн человек. Однако он уверен, что благодаря увеличению бюджетных мест в вузах России и их перераспределению, а также благодаря приоритизации усилий страна сможет преодолеть нехватку кадров по IТ-направлениям.

Чернышенко добавил, что до 2024 года в стране необходимо подготовить 80 тысяч преподавателей высшей школы, которые будут обучать кадры для цифровой экономики. Опорным вузом в этом деле станет Иннополис.



Луиза Игнатьева