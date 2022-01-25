Роскомнадзор может создать систему блокировки звонков с подменных телефонных номеров

ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ), подведомственное Роскомнадзору, заказало исследование технологии, блокирующей подмену номеров на сетях операторов связи, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные на портале госзакупок.



Контракт на исследование заключили 29 декабря 2021 года, его цена — 8,2 млн рублей.

Исследование будут проводить, чтобы определить принципы взаимодействия операторов связи. Как отметили в ГРЧЦ, «при совершении вызова они должны обмениваться действительным абонентским номером, исключив возможность его подмены и обеспечив соответствие договору об оказании услуг связи вызывающего абонента».

Подмену номеров часто используют мошенники. По данным МВД, только за 11 месяцев 2021 года она украли у россиян порядка 45 млрд рублей. С января по июль прошлого года были возбуждены дела по факту порядка 126,7 тысячи таких звонков. Злоумышленники представляются, например, сотрудниками банков или правоохранительных органов, и так убеждают граждан перевести деньги на якобы защищенные счета.

Фото: realnoevremya.ru

В качестве меры борьбы с мошенничествами в октябре 2021 года правительство России утвердило правила блокировки мобильной связи в колониях и СИЗО, чтобы ею не могли пользоваться заключенные. Согласно документу, если подозреваемый, обвиняемый или осужденный будет уличен в незаконном пользовании мобильной связью, то руководитель учреждения должен направить сотовому оператору уведомление, чтобы тот немедленно прекратил оказывать услугу.

Только по заявлениям руководства Управления ФСИН по Татарстану в 2021 году заблокировали 546 абонентских номеров, которые незаконно использовались осужденными и арестованными в СИЗО и колониях республики.

Маргарита Головатенко