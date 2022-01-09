В Челнах жители жалуются на постоянное отключение горячей воды

В Набережных Челнах жители одного из домов пожаловались на частое отключение горячей воды. Сообщения о проблемах поступали и в прошлом году, и в 2022-м.

По их словам, вопрос не решается из-за того, что в 2008 году при капитальном ремонте поставили некачественные трубы — с гарантией на 50 лет. В управляющей компании «Камстройсервис» ответили, что проблемы возникли из-за перехода на закрытую систему горячего водоснабжения. 100%-ная замена трубопроводов относится к капитальному ремонту. Его планируется провести уже в этом году, пишут «Челнинские известия».



Фото: realnoevremya.ru (архив)

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Татьяна Леухина