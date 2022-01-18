В Татарстане к скоростному интернету подключили более 3,5 тысячи сельских учреждений

Фото: Ринат Назметдинов

В последние два года в Татарстане возросло количество социально значимых учреждений, которые подключены к скоростному интернету. Это более 3,5 тысячи сельских библиотек, фельдшерско-акушерских пунктов и др. Об этом рассказал глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

По его словам, в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» более 300 сел республики подключены к скоростному интернету. Подобная работа будет продолжена и в нынешнем году. Глава ведомства добавил, что внимание будет уделено сельской территории для устранения цифрового неравенства.

Фото: pixabay.com

В ноябре сообщалось, что почти 1,5 тысячи населенных пунктов РТ остаются без мобильного интернета.

Диана Жиленкова