В Челнах в 2021 году ввели около 323 тыс. кв. м жилья

В 2021 году в Набережных Челнах ввели 322,6 тыс. кв. м жилья, сообщил сегодня заместитель руководителя исполкома города Ильмир Исхаков.



Из общего числа введенного жилья 230,1 тыс. кв. м — инвестиционное жилье, 45,7 тыс. кв. м — по программе «Социальная ипотека» и 46,8 тыс. кв. м. — индивидуальное жилищное строительство.

Дома 63/20 и 63/21, построенные по соципотечной программе, позволили улучшить жилищные условия 823 семьям. Среди них — работники бюджетной сферы, молодые семьи и работники инвестирующих в строительство предприятий. Очередность по программе «Социальная ипотека» сегодня составляет 954 семьи.

С 1 июля 2020 года приобрети жилье по соципотеке могут молодые семьи, в том числе работающие в коммерческих, внебюджетных организациях и предприятиях, индивидуальные предприниматели и самозанятые. Программой воспользовались 274 семьи, 86 семей уже получили жилье в построенных домах.

Продолжается строительство в 63 и 69 микрорайонах. Завершено строительство жилого дома 63/16 на 216 квартир. В ближайшие дни планируется заселение. Начато строительство четырех домов 63/02, 63/03, 63/04 и 63/14 на 680 квартир.

Фото: nabchelny.ru

В 2022 году в Татарстане планируют построить 2 млн 755 тысяч квадратных метров жилья.

Маргарита Головатенко