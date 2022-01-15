Все десять самолетов с миротворцами ОДКБ прибыли в Россию из Казахстана

Все десять самолетов с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибыли из Казахстана в Ивановскую область.



Самолеты прибыли на аэродром Северный в Ивановской области, сообщает RT. Вчера Казахстан покинули миротворцы ОДКБ из Армении, Киргизии и Таджикистана.

Днем ранее ОДКБ объявила о завершении миротворческой миссии в Казахстане. Вывод будет продолжаться более недели.

Беспорядки в стране начались в начале месяца. О причинах протестов читайте в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко