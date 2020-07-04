Умер Абдулманап Нурмагомедов, отец Хабиба. Три года назад он приезжал с семинаром в Казань

Вспоминаем, о чем говорили папа и сын

В пятницу умер отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. 57-летний Абдулманап еще пару месяцев назад слег в тяжелом состоянии с пневмонией. По словам Хабиба, его папа перенес коронавирусную инфекцию, которая повлекла за собой серьезные последствия. Последние дни известного наставника прошли в Москве, его вводили в состояние искусственной комы. Накануне тело Абдулманапа было доставлено в Дагестан, где прошли похороны. Уход из жизни человека, который воспитал не только известного сына-чемпиона, но и 18 чемпионов мира по самбо, безусловно, скажется на мире единоборств. Три года назад Нурмагомедовы посетили столицу Татарстана со специальным семинаром, на котором отец и сын рассказали казанцам немало интересного. О том, как это было, — в материале «Реального времени».

Мир единоборств объединился

57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля 2020 года был госпитализирован во 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая Нурмагомедова-старшего на специальном самолете доставили в Москву. 13 мая стало известно, что он находится в тяжелом состоянии в одном из военных госпиталей столицы. 3 июля он скончался. Первым об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своих соцсетях:

— Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение.

В день смерти отца Хабиба мир MMA буквально объединился в скорби. После таких событий все разногласия и трешток отходят на второй план.

— Потеря отца, тренера и преданного сторонника спорта. Соболезную, и покойся с миром, Абдулманап Нурмагомедов, — написал в пятницу в своем «Твиттере» Конор Макгрегор, пожалуй, главный антогонист Хабиба в MMA.

The loss of a father, a coach, and a dedicated supporter of the sport. Condolences and rest in peace Abdulmanap Nurmagomedov. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 3, 2020

В родном Дагестане Нурмагомедова-старшего любили и уважали, кажется, все. Еще зимой 2020 года он бодро презентовал свою книгу под названием «Отец», а Хабиб на родине открыл спортивный зал в его честь. Абдулманап — неотъемлемая часть побед сына на протяжении всей его карьеры. Даже когда ему запрещали въезд на территорию США на бои в роли тренера, он на расстоянии всегда был человеком номер один, который мог как-то положительно повлиять на Хабиба и дать правильный совет. В сентябре прошлого года Абдулманапу все-таки удался выезд за границу, в Абу-Даби, и он непосредственно в углу октагона делал все для победы сына над Дастином Порье.

Про Нурмагомедова-старшего всегда говорили, что он контролировал абсолютно все процессы, в которых был задействован. Он предпочитал лично наблюдать каждую тренировку своих бойцов в Дагестане, даже когда они просто делали утренние пробежки на берегу Каспийского моря.

Ради занятия любимым делом и ради поддержки детей в 80-х годах прошлого века Абдулманап затеял рискованное мероприятие, продав все хозяйство, — и обустроил на эти деньги зал под спортивную секцию.

— Спортзал был с разбитыми окнами, он был никому не нужен. Все свое хозяйство я сдал на приемный пункт. Коровы, быки. Продал четырех бычков, отдал все. За эти деньги я начал белить, менять стекла, развесил сетку и внутри начал ремонт. Кто-то посчитал меня сумасшедшим.

При входе в зал у нас всегда можно было увидеть надпись наверху: «Воспитание, образование, спорт». Если подопечный хорошо воспитан, то тренировать легко. Если нет, надо заниматься воспитанием. Главным принципом тренерской работы является постоянство и дисциплина, говорил Нурмагомедов-старший в одном из своих интервью.

Абдулманап и Хабиб при поддержке собственной команды MMA Eagles сначала проводили мастер-класс непосредственно в бойцовской клетке и на татами, а затем общались с публикой в специальном формате. Фото khabib.com

Как Хабиб и Абдулманап побывали в Казани

Почти 3 года назад, 11 июля 2017 года, Хабиб и Абдулманап Нурмагомедовы первый и последний раз посетили столицу Татарстана со специальным семинаром. Никаких громких анонсов тогда не было — весть об их приезде появилась еще весной, и уже тогда поклонники единоборств со всего Поволжья в своих кругах создали приличный ажиотаж. Приезд Хабиба инициировал Альберт Хуснуллин — сын бывшего вице-мэра Москвы, ныне заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина. Тогда он активно руководил спортклубом «Арыслан», в котором и состоялся семинар.

На встрече перед школой №43, что на улице Восстания, собралось очень много людей, но попасть внутрь спортзала «Арыслан» на саму встречу можно было, только приобретя не самый дешевый билет, либо по специальному приглашению. Абдулманап и Хабиб при поддержке собственной команды MMA Eagles сначала проводили мастер-класс непосредственно в бойцовской клетке и на татами, а затем общались с публикой в специальном формате.

Корреспондент «Реального времени» тогда побывал на трехчасовом казанском семинаре семьи Нурмагомедовых. Вашему вниманию — ключевые высказывания отца и сына:



Внешний вид

Абдулманап: «Я всегда перед спаррингами делаю замечания тем, у кого длинные волосы, густая борода или нестриженые ногти. Не потому, что это не нравится мне, а потому, что это травмирует оппонентов. И вредит самому спортсмену». В бою все начинается со стойки

Абдулманап: «Если вы неправильно приняли стойку, то вы уже проигрываете. Никаких мелочей и заведомо проигрышных деталей быть не должно. Если вы удалились от противника, то вам надо к нему приблизиться. Но, приближаясь, не забывайте о стойке». План на бой

Абдулманап: «Но еще раньше стойки есть план на бой. Всегда помните, что не только вы изучаете соперника, но и он вас. В 80 процентов случаях все бойцы делают одинаковые движения. Если вы будете включать голову, действовать разнообразно, иметь несколько вариантов продолжения боя, то у вас будет больше шансов на победу. Допустим, если вы будете постоянно проходить сопернику в ноги без удара, то он найдет как вам ответить. Например, ударом коленом в голову. Также ни в коем случае не делайте проход после удара ногой. Только после ударов рук. В принципе, тезисы кажутся простыми и понятными, но большинство выходит на бой и делает все по-другому». Драка на двух этажах

Хабиб: «Очень важно помнить про этажи тела соперника. Вот я принял стойку. Вот я резко пошел с правого бокового, с левого. Пока он защищается, он мне открывает весь низ. То есть его первый этаж свободен. Пожалуйста, заходите. Очень много бойцов ставят эту тактику, но не все могут это делать. Также важен микс из приемов и ударов. Посмотрите некоторые бои Сен-Пьера, Веласкеса. У них есть показательные поединки, как драться сразу на двух этажах, когда они вынуждали соперника открыть либо первый этаж, либо второй, когда нет защиты в верхней части тела. Много наблюдал на спаррингах за джебом того же Веласкеса. Этот парень делает хороший джеб и быстро забегает на первый этаж». Используйте плюсы своего тела

Абдулманап: «Не бывает двух одинаковых тел. Вам нужно в бою использовать все плюсы именно своего тела. У кого-то длинные руки, у кого-то мощный корпус, у кого-то здорово работает все тело при проходе в ноги». Голова всегда должна помогать

Абдулманап: «Хорошо, когда голова соображает. Но важно еще помнить и понимать, что голова способна помочь вам в бою как часть тела. Когда проходите в ноги, делайте захват руками не в области бедер или таза, а ниже, сразу за коленями. При этом помогайте себе головой приподнять соперника». Обманывайте соперника

Абдулманап: «Я вижу на семинаре много бойцов, которые выступают на соревнованиях, а не просто для себя занимаются. У многих есть однообразные движения. Да, вы выбросили удары. Да, прошли в ноги. На спарринге такое может постоянно проходить, а в бою все будет по-другому. Вас возьмут и резко встретят ударом коленом. Поэтому обманывайте соперника. Ударили, показали проход в ноги, а сами не пошли и снова ударили.



Вспоминаю, как мы готовились к бою с бразильцем Тиагу Таварисом. Мы знали, что он всегда будет ждать прохода в ноги. Поэтому отрабатывали взрывные удары после показа прохода. Когда он ждет первого этажа, то автоматически приседает и становится уязвимым на втором. Таким образом его защиту пробить намного легче. В итоге то, что готовили, то и получилось». Партер

Абдулманап: «Понятно, что борцы и ударники ведут себя в партере по-разному. Важно, опять же, помнить о преимуществах своего тела. Кто-то отдельно учится пользоваться спиной, кто-то локтями, а кто-то работает сразу всем телом. Но всегда надо помнить, что бой до партера и после, если он продолжается, практически всегда отличается. Потому что в партере тратится очень много энергии. Могут быть проблемы с шеей. Могут быть другие повреждения суставов, которые будут влиять на последующий бой. И это касается не только того, кто защищается в партере, но и того, кто атакует». «Когда следующий бой?»

Хабиб: «Это самый часто задаваемый мне вопрос. Бывает, только бой закончился, выходишь в соцсети, а там уже десятки вопросов о том, когда следующий». О воспитании

Хабиб: «Сколько себя помню, отец всегда двигался. Он был неуемный. Папа у меня всегда был дома и в зале. Было время, когда я его не видел, когда в школу ходил, он не был моим школьным учителем. Но и там он всегда был на связи с классным руководителем, и любой мой минус, пока я дойду домой, он уже знал. Так что в этом плане отец уделял мне очень большое внимание. Воспитал меня тем, кто я есть. Без хороших отцов нет хорошего воспитания, несмотря на все школы». О том, почему приехали именно в Казань

Хабиб: «Я в своем «Инстаграме» опубликовал пост, что едем в Казань, а люди тут же пишут «А когда в Уфу?», «А почему не в Самару?» и так далее. Поймите, все зависит не от нас, а от людей, которые заинтересованы. Мы могли сегодня проводить этот семинар в Уфе, но приехали в Казань, потому что тут люди были заинтересованы и пригласили нас. Самое главное, чтобы в моем графике были окна для подобных поездок, все остальное зависит от организаторов в городах. Нас шикарно встретили в Татарстане. С утра гуляли по набережной, ходили в мечеть. Чай, чак-чак, треугольники. Все как полагается». О важности питания

Абдулманап: «Каким ты бензином зальешь свою машину, так она и поедет. Поэтому очень важно правильно питаться. Я бы сказал, что в плане важности правильное питание ничем не уступает, например, психологической подготовке. Уделяем очень большое внимание еде, и не только во время сгонки веса. Новое тут рассказать сложно — все уже давно исследовано. Лучше питаться чаще, например, пять раз в день, через каждые 2—3 часа, но небольшими порциями и употреблять только здоровую пищу». О поражениях

Абдулманап: «Я вообще не перевариваю, когда проигрываю хоть в чем-то. Улыбки на моем лице в таком случае вы точно не увидите. Вот мы играем в баскетбол, бывает, на тренировках. Играем до тех пор, пока я не выиграю или они сами мне не проиграют». О Казани

Абдулманап: «Когда мне говорили, что Казань — это третья столица России, я не верил. Теперь сам убедился в этом. Все сомнения ушли, когда увидел рядом с православной церковью мусульманскую мечеть. Удивила доброжелательность и красота города, здесь веет дружбой и добротой. Здесь потрясающие исторические места. У молодежи хорошее настроение, она активно интересуется спортом». О Коноре и «цыпленке»

Хабиб: «Так как сейчас Макгрегор — чемпион, мне хочется провести бой с ним. Сейчас он икона для UFC, и победить его важно. Надо ставить его на место. Почему я назвал его цыпленком? Был на эмоциях. Но от своих слов, конечно, не отказываюсь. Макчикен, «Макдоналдс», Макгрегор...» (напомним, бой между Хабибом и Конором состоялся в октябре 2018 года, Нурмагомедов уверенно победил, — прим. ред.). Об уличных драках и самообороне

Хабиб: «Да, на улицах неспокойно, и драться приходилось. Но отец меня всегда ставил на место. В последние 5—6 лет ни в каких потасовках участвовать не приходилось. Когда вырос, узнал, что в Америке такой закон: если профессиональный боец принимает участие в уличной драке, то его удары равносильны применению холодного оружия. Но в Дагестане нередки такие случаи. Перед дракой один предупреждает другого, что является бойцом. А второй ему отвечает: «Так я тоже». О бое Макгрегор — Мэйвезер по правилам бокса

Хабиб: «Это пиар, это понятно. Если честно, мне не сильно интересно, чем этот бой завершится — у меня будет подготовка к собственному бою, свои цели, задачи. Я, конечно, буду смотреть трансляцию, даже разберу для себя какие-то моменты на будущее, послежу за Конором. Но в целом, это будет шоу за очень большие деньги.



Кстати, против Флойда мог бы выйти даже Криштиану Роналду. Почему дерется Конор, а не он? Тоже было бы всем интересно, как профессиональный боксер будет избивать профессионального футболиста». О UFC

Хабиб: «Вижу, что 90 процентов, а то и около 100 процентов болельщиков не до конца понимают, как устроена эта организация. Приведу пример со своим последним боем. Почему я бился с Джонсоном, а не с тем же Альваресом? Потому что ему скинули контракт, а он посмотрел и подумал: зачем ему тяжелый бой с Хабибом за маленькие деньги, когда можно провести поединок с Макгрегором за большие? Это все уловки UFC». О спорте и возрасте

Хабиб: «Вот мой папа сейчас говорит вам: здорово, если дети с шести лет занимаются гимнастикой, с девяти лет — играют в баскетбол, футбол, волейбол, другие игровые виды спорта, с 12 они в каких-то единоборствах, с 16 уже ставят более серьезные задачи. Но почему у меня все было не так, папа? С самого рождения я на татами, а в девять лет боролся с медвежонком».