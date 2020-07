Умер Абдулманап Нурмагомедов, отец Хабиба. Три года назад он приезжал с семинаром в Казань

57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля 2020 года был госпитализирован во 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая Нурмагомедова-старшего на специальном самолете доставили в Москву. 13 мая стало известно, что он находится в тяжелом состоянии в одном из военных госпиталей столицы. 3 июля он скончался. Первым об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своих соцсетях:

— Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение.

В день смерти отца Хабиба мир MMA буквально объединился в скорби. После таких событий все разногласия и трешток отходят на второй план.

— Потеря отца, тренера и преданного сторонника спорта. Соболезную, и покойся с миром, Абдулманап Нурмагомедов, — написал в пятницу в своем «Твиттере» Конор Макгрегор, пожалуй, главный антогонист Хабиба в MMA.

